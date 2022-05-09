MARRIAGE LICENSES
April 4, 2022
Dale Wayne Judie, 25, Topeka, Kansas to Kayla Miekel-Irene Sanders, 24, Helena
April 8, 2022
Clayton Lee Wilmes, 22, St. Joseph to Rikky Jo Hunt, 24, St. Joseph
April 14, 2022
Trevor James Brown, 23, Maryville to Anna Lynn Taylor, 22, Maryville
April 15, 2022
Harold Wayne Spire, 63, Maryville to Lori Lin Murphy, 57, Maryville
April 18, 2022
Kean Foster Hayes, 56, Skidmore to Crystal Denae Hayes, 38, Skidmore
April 19, 2022
Jonathan Alva Snook, 24, Maryville, to Britanea Marie Hart, 23, Maryville
Daniel Allen Rader, 38, Maryville to Tasha Renee Smith, 37, Maryville
April 21, 2022
Cole Matthew Stout, 21, Maryville to Hannah Grace Simonelli, 20, Maryville
April 22, 2022
Kyle Joseph Schieber, 30, Maryville to Kylie Marie Stiens, 28, Maryville
Connor Nicolas Geib, 23, Harlan, Iowa to Madison Marie Thompson, 23, Harlan, Iowa
April 25, 2022
Calvin Wayne Garner, 43, Maryville to Lori Denise Ragan, 48, Maryville
April 26, 2022
James Dale Gabbert, 45, Maryville to Nicole Marie Rice, 34, Maryville
April 27, 2022
Blade Warren Powers, 22, Maryville to Connar Marie Hadley, 22, Maryville
April 28, 2022
Ivan Leonardo Von Reitzenstein, 34, Greeley, Colorado to Amelia Karlyn Hodge, 35, Greeley, Colorado
Brandon Joseph Estrada, 25, Lenexa, Kansas to Shea-Lynn Danae Sears, 24, Lenexa, Kansas
Tristen Lee Saxton, 22, Maryville to Alexis Ruth Nichole Aldridge, 19, Maryville
April 29, 2022
Bo Joseph McGinnis, 38, Cosby to Kelsey Deann Ashworth, 20, St Joseph