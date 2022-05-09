MARRIAGE LICENSES

April 4, 2022

Dale Wayne Judie, 25, Topeka, Kansas to Kayla Miekel-Irene Sanders, 24, Helena

April 8, 2022

Clayton Lee Wilmes, 22, St. Joseph to Rikky Jo Hunt, 24, St. Joseph

April 14, 2022

Trevor James Brown, 23, Maryville to Anna Lynn Taylor, 22, Maryville

April 15, 2022

Harold Wayne Spire, 63, Maryville to Lori Lin Murphy, 57, Maryville

April 18, 2022

Kean Foster Hayes, 56, Skidmore to Crystal Denae Hayes, 38, Skidmore

April 19, 2022

Jonathan Alva Snook, 24, Maryville, to Britanea Marie Hart, 23, Maryville

Daniel Allen Rader, 38, Maryville to Tasha Renee Smith, 37, Maryville

April 21, 2022

Cole Matthew Stout, 21, Maryville to Hannah Grace Simonelli, 20, Maryville

April 22, 2022

Kyle Joseph Schieber, 30, Maryville to Kylie Marie Stiens, 28, Maryville

Connor Nicolas Geib, 23, Harlan, Iowa to Madison Marie Thompson, 23, Harlan, Iowa

April 25, 2022

Calvin Wayne Garner, 43, Maryville to Lori Denise Ragan, 48, Maryville

April 26, 2022

James Dale Gabbert, 45, Maryville to Nicole Marie Rice, 34, Maryville

April 27, 2022

Blade Warren Powers, 22, Maryville to Connar Marie Hadley, 22, Maryville

April 28, 2022

Ivan Leonardo Von Reitzenstein, 34, Greeley, Colorado to Amelia Karlyn Hodge, 35, Greeley, Colorado

Brandon Joseph Estrada, 25, Lenexa, Kansas to Shea-Lynn Danae Sears, 24, Lenexa, Kansas

Tristen Lee Saxton, 22, Maryville to Alexis Ruth Nichole Aldridge, 19, Maryville

April 29, 2022

Bo Joseph McGinnis, 38, Cosby to Kelsey Deann Ashworth, 20,  St Joseph

 

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