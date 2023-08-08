MARYVILLE POLICE
June 6
12:09 p.m. - 1600 block S. Main – Property damage - Ongoing investigation
July 7
12:59 p.m. - 400 block W. Jenkins - Domestic Disturbance - Ongoing investigation
July 13
9:59 p.m.- 200 block E. 5th - Recovered property – Tools
9: 58 p.m. - 300 block N. Main – Garrett M. Torres, 24, Hopkins – Wanted on warrant, Failure to appear
July 15
1:33 a.m. - 100 block E. 4th - Dylan T. White, 20, Maryville - Minor in possession; Possession of a fake ID
July 18
7:46 a.m. - 1000 block S. Main - Recovered property - Bicycle
July 20
9:50 a.m. - 300 block N. Main - Dylan R. Russell, 27, Albany - Wanted on warrant, Failure to appear
1:56 p.m. - 400 block S. Hester - Domestic disturbance - Ongoing investigation
5:53 p.m. - 700 block S. Walnut - Andrew P. J. Larison, 32, Maryville - No city dog tags; Failure to show proof of rabies vaccination
9:41 p.m. - 1100 block N. College Dr. - Recovered property – Key fob
9:48 p.m. - 400 block W. 2nd - Larry L. Laun, 75, Gravois Mills - City code violation
10:56 a.m. - 500 block W. 8th - Burglary - Ongoing investigation
July 21
12:13 p.m. - 1100 block E. 5th - Property damage - Ongoing investigation
4:04 p.m. - 300 block N. Main - Danielle R. Lorenzo, 22, Maryville - Wanted on warrant, Failure to appear
July 22
2:20 a.m. - 1600 block E. 1st – Braden R. Durham, 20, Maryville - Driving while intoxicated, Failure to maintain right half of roadway
July 23
12:38 a.m. - 100 block S. Main – Bryson T. Skidmore, 21, Maryville - Driving while intoxicated, Failure to maintain right half of roadway
1:06 a.m. - 400 block S. Market – Jaeli R. Cole, 21, Omaha, Nebraska – Driving while intoxicated, Equipment violation
6:25 p.m. - 1600 block S. Main – Cynthia K. Hayes, 51, Carrollton – Animal Abuse/neglect
July 24
12:42 p.m. -300 block N. Main - Srinivasa R. Venna, 24, Overland Park, Kansas - Wanted on warrant, Failure to appear
11:22 p.m. - 1000 block N. Main - Alexis A. Maurer, 18, Maryville - Minor in possession; Sophia E. Ferguson, 19, Maryville - Minor in possession
July 25
5:15 p.m. -2700 block Galaxy Dr. - Stealing by deceit - Ongoing investigation
July 26
12:46 p.m. - 300 block N. Main – Dustin R. Ueligger, 35, Maryville – Wanted on warrant, Failure to appear
7:24 p.m. - 200 block W. 7th - Chyla M. Wolvin, 25, Maryville - Animal Abuse/neglect
8:28 p.m. - 1700 block Village O Dr. - Harassment – Ongoing investigation
July 30
4:24 p.m. - 500 block W. 5th - Robbery - Ongoing investigation
Accidents
June 20
4:59 p.m. - W. 6th & N. Buchanan -Driver 1: Diana L. Stokes, 37, Maryville - Failure to yield; Driver 2: Cory M. Cronk, 33, Maryville
July 4
2:08 p.m. - Mozingo Lake – Boating accident: Driver 1: Holly A. Dias, 35, Stanberry
July 9
11:09 a.m. - N. Munn & W. 1st - Driver 1: Connor B. Weiss, 20, Maryville - Failure to yield; Driver 2: Colby Myers, 19, Havensville, Kansas
July 15
10:11 a.m. - E. 1st & N. Vine - Driver 1: Mackenzie M. Spire, 22, Maryville; Driver 2: Megan A. Wintheiser, 23, Maryville – Failure to yield
7:20 .m. - 1000 block N. Country Club – Patricia L. Wilmes, 66, Maryville.
6:03 p.m. - 100 block E. 2nd St. - Driver 1: Alaina N. Poppa, 20, Maryville; Driver 2: Natalie Laiolo, 20, Tracy, California
July 17
1:45 p.m. - 700 block N. Dewey - Driver 1: Tonya C. Bell, 41, Maryville; Vehicle owner 2: David W. Riley, Maryville
July 20
9:20 a.m. - 100 block W. 3rd – Driver 1: Casey N. Phillips, 16, Maryville; Driver 2: Don R. Piveral, 78, Pickering
July 25
4:00 a.m. - 2000 block E. 1st - Driver 1: Aeric D. Aguiar, 38, Maryville; Vehicle owner 2: Ashlyn G. Wickert, LaHarba, California
July 27
3:51 p.m. - US Hwy 71 Bypass & E. South Ave. - Driver 1: Betty S. Angle, 76, Albany; Driver 2: Ladena M. Herbst, 57, Hopkins
July 28
2:10 p.m. - 1400 block S. Main - Driver 1: Lisa K. Wheeler, 60, Maryville; Vehicle owner 2: Roberta J. Drydale, Bolckow
3:27 p.m. - 1600 block S. Main - Driver 1: Mark Colwell, 23, Bedford, IOwa; Driver 2: Benjamin T. Hargrave, 24, Maryville
July 30
8:58 a.m. - 1200 block S. Main - Driver 1: Cindy L. Rouner, 45, Maryville; Driver 2: Joselyn E. Schreck, 17, Maryville
August 2
7:17 a.m. - 100 block S. Main - Driver 1: Johnny L. Eaton, 41, Tarkio; Driver 2: Richard L. Pitts, 59, Maryville