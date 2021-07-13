MARRIAGE LICENSES

June 3, 2021

Ryan Douglas McLaughlin, 41, Maryville to Melissa Gay Maness, 41, Maryville

Zachariah David Clement, 21, Moberly to Brittany Raeann Burns, 20, Moberly

Spencer Brett Phillips, 25, Utica, Nebraska to Shea Elon Zion, 25, Maryville

June 10, 2021

Kevin Eugene Beachy, 21, Burlington Jct. to Lanita Rose Sommers, 20, Burlington Jct.

James Paul Thieman, 27, Maryville to Elizabeth Mariah Hevern, 29, Maryville

June 11, 2021

Ethan Jerome Schmitz, 26, Parnell to Brooke Idona Wolf, 27, Parnell

June 14, 2021

Dillon James Bosler, 26, Maryville to Marti Rae Sutton, 22, Maryville

June 16, 2021

William Joseph Walker, 27, Skidmore to Jessica Coleen Kirk, 26, Skidmore

Hunter David Warner, 19, Maryville to Evangeline Marie Dirks, 19, Maryville

June 30, 2021

Jeremy Earl Berg, 43, Maryville to Kimberly Christine Williamson, 30, Maryville

 

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