MARRIAGE LICENSES
June 3, 2021
Ryan Douglas McLaughlin, 41, Maryville to Melissa Gay Maness, 41, Maryville
Zachariah David Clement, 21, Moberly to Brittany Raeann Burns, 20, Moberly
Spencer Brett Phillips, 25, Utica, Nebraska to Shea Elon Zion, 25, Maryville
June 10, 2021
Kevin Eugene Beachy, 21, Burlington Jct. to Lanita Rose Sommers, 20, Burlington Jct.
James Paul Thieman, 27, Maryville to Elizabeth Mariah Hevern, 29, Maryville
June 11, 2021
Ethan Jerome Schmitz, 26, Parnell to Brooke Idona Wolf, 27, Parnell
June 14, 2021
Dillon James Bosler, 26, Maryville to Marti Rae Sutton, 22, Maryville
June 16, 2021
William Joseph Walker, 27, Skidmore to Jessica Coleen Kirk, 26, Skidmore
Hunter David Warner, 19, Maryville to Evangeline Marie Dirks, 19, Maryville
June 30, 2021
Jeremy Earl Berg, 43, Maryville to Kimberly Christine Williamson, 30, Maryville