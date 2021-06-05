MARRIAGE LICENSES

May 4, 2021

Monique Garcia, 40, Ravenwood to Crystal Lynn Bodle, 38, Ravenwood

May 6, 2021

Cody Jacob Prather, 28, Kansas City to Hannah Marie Langston, 25, Kansas City

May 10, 2021

Kenneth Beams, 36, Maryville to Melissa Ann Lauber, 35, Maryville

May 11, 2021

Kelly P. Kirby, 29, Bellevue, Nebraska to Chelsea Lynn Wiech, 25, Bellevue, Nebraska

May 13, 2021

Joshua Luis Salas, 29, Maryville to Faith Ann-Marie Fuller, 28, Maryville

May 17, 2021

Dale Edwin Black, 39, Clarinda, Iowa to Ashley Ann Weir, 31, Clarinda, Iowa

Travis S. Atkins, 43, Maryville to Christina Elizabeth Philips, 41, Maryville

May 18, 2021

Cole Lovell Shelby, 25, Maryville to Catlyn Kristine Brady, 22, Maryville

May 19, 2021

Derrick Eugene Nicks, 26, Elmo to Deanna Lucille Harvey, 26, Elmo

Tylan Phillip Perry, 19, Maryville to Kelsey Diane Scott, 18, Maryville

May 21, 2021

Steven Lawrence Cohen, 55, Maryville to Jamie Lou Cohen, 49, Maryville

May 25, 2021

Timothy Edward Bouffard, 54, Skidmore to Juergen Steininger, 52, Skidmore

May 26, 2021

Brian Terence Quinn, 50, Boston, Massachusetts to Lynette A. Turner, 56, Boston, Massachusetts

May 27, 2021

Nicholas Duane Gladman, 25, Maryville to Shea Fallon Miller, 25, Maryville

May 28, 2021

Benjamin Thomas Hargrave, 22, Maryville to Alyssa Lynn Lowe, 22 Maryville

 

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