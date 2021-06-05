MARRIAGE LICENSES
May 4, 2021
Monique Garcia, 40, Ravenwood to Crystal Lynn Bodle, 38, Ravenwood
May 6, 2021
Cody Jacob Prather, 28, Kansas City to Hannah Marie Langston, 25, Kansas City
May 10, 2021
Kenneth Beams, 36, Maryville to Melissa Ann Lauber, 35, Maryville
May 11, 2021
Kelly P. Kirby, 29, Bellevue, Nebraska to Chelsea Lynn Wiech, 25, Bellevue, Nebraska
May 13, 2021
Joshua Luis Salas, 29, Maryville to Faith Ann-Marie Fuller, 28, Maryville
May 17, 2021
Dale Edwin Black, 39, Clarinda, Iowa to Ashley Ann Weir, 31, Clarinda, Iowa
Travis S. Atkins, 43, Maryville to Christina Elizabeth Philips, 41, Maryville
May 18, 2021
Cole Lovell Shelby, 25, Maryville to Catlyn Kristine Brady, 22, Maryville
May 19, 2021
Derrick Eugene Nicks, 26, Elmo to Deanna Lucille Harvey, 26, Elmo
Tylan Phillip Perry, 19, Maryville to Kelsey Diane Scott, 18, Maryville
May 21, 2021
Steven Lawrence Cohen, 55, Maryville to Jamie Lou Cohen, 49, Maryville
May 25, 2021
Timothy Edward Bouffard, 54, Skidmore to Juergen Steininger, 52, Skidmore
May 26, 2021
Brian Terence Quinn, 50, Boston, Massachusetts to Lynette A. Turner, 56, Boston, Massachusetts
May 27, 2021
Nicholas Duane Gladman, 25, Maryville to Shea Fallon Miller, 25, Maryville
May 28, 2021
Benjamin Thomas Hargrave, 22, Maryville to Alyssa Lynn Lowe, 22 Maryville