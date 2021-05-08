MARRIAGE LICENSES

April 1, 2021

Glen L. Popken, 76, Hooper, Nebraska to Sally A. Addink, 61, Hooper, Nebraska

April 2, 2021

Robert Thomas Bodle, 35, Parnell to Amanda Sue Lorence, 34, Parnell

April 9, 2021

Keaton Myles Payne, 27, Bellevue, Nebraska to Keli Maxine Adams, 26, Bellevue, Nebraska

Spencer Arlen McGinness, 32, Maryville to Casey Jo Lemons, 28, Maryville

April 12, 2021

Samuel David Nelson, 20, Maryville to Nguyen Ha Phuong Le, 21 Maryville

April 20, 2021

Tristan Sebastian Mistretta, 24, Maryville to Lillian Marie Flanery, 24, Maryville

April 21, 2021

Tanner Levi McKinney, 20, Maryville to Aubrey Cleo Rains, 20, Maryville

April 23, 2021

Matthew James Miller, 24, Maryville to Katlyn Renea Striplin, 21, Maryville

April 26, 2021

Seth Allan Crabs, 35, Maryville to Joan Marie Farmer, 40, Maryville

April 27, 2021

Mark Paul Zahnd, III, 22, Maryville to Makenna Pauline Conn, 22, Maryville

April 28, 2021

David Galen Stickelman Jr., 28, Maryville to Morgan Joy Lager, 26, Maryville

April 29, 2021

John Tyler Hamby, 24, Murfreesboro, Tennessee to Madison Nicole Von Behren, 24, Murfreesboro, Tennessee

April 30, 2021

Douglas James Stahl Jr., 24, Smithville to Safa Ali Owaishir, 26, Maryville

 

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