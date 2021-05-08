MARRIAGE LICENSES
April 1, 2021
Glen L. Popken, 76, Hooper, Nebraska to Sally A. Addink, 61, Hooper, Nebraska
April 2, 2021
Robert Thomas Bodle, 35, Parnell to Amanda Sue Lorence, 34, Parnell
April 9, 2021
Keaton Myles Payne, 27, Bellevue, Nebraska to Keli Maxine Adams, 26, Bellevue, Nebraska
Spencer Arlen McGinness, 32, Maryville to Casey Jo Lemons, 28, Maryville
April 12, 2021
Samuel David Nelson, 20, Maryville to Nguyen Ha Phuong Le, 21 Maryville
April 20, 2021
Tristan Sebastian Mistretta, 24, Maryville to Lillian Marie Flanery, 24, Maryville
April 21, 2021
Tanner Levi McKinney, 20, Maryville to Aubrey Cleo Rains, 20, Maryville
April 23, 2021
Matthew James Miller, 24, Maryville to Katlyn Renea Striplin, 21, Maryville
April 26, 2021
Seth Allan Crabs, 35, Maryville to Joan Marie Farmer, 40, Maryville
April 27, 2021
Mark Paul Zahnd, III, 22, Maryville to Makenna Pauline Conn, 22, Maryville
April 28, 2021
David Galen Stickelman Jr., 28, Maryville to Morgan Joy Lager, 26, Maryville
April 29, 2021
John Tyler Hamby, 24, Murfreesboro, Tennessee to Madison Nicole Von Behren, 24, Murfreesboro, Tennessee
April 30, 2021
Douglas James Stahl Jr., 24, Smithville to Safa Ali Owaishir, 26, Maryville