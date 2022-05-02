MARYVILLE POLICE
April 16
10:27 a.m. – US Hwy 71 Bypass – Duane H. Newby, 75, Parnell – Disorderly conduct
April 18
12:16 p.m. – 1100 block N. College Dr. – Disorderly conduct – Ongoing investigation
3:51 p.m. – 100 block S. Main – Fraud – Ongoing investigation
Accidents
April 17
12:36 p.m. – US Hwy 71 & E. South Ave. – Driver 1: Wyatt D. Caslow, 16, Ravenwood – Failure to yield; Driver 2: Kenneth R. Pettlon, 74, Maryville
5:00 p.m. – N. Main & E. 7th St. – Driver 1: Damyn A. Roberts, 20, Clarinda, Iowa; Driver 2: Elizabeth A. Hastings, 27, Maryville – Careless & imprudent
April 18
3:24 p.m. – N. Buchanan & W. 6th – Driver 1: Kelsey M. Havel, 22, Osage, Iowa – Failure to yield; Driver 2: Caytie L. Conner, 21, Kansas City
April 20
3:15 p.m. – 500 block W. South Hills Dr. – Driver 1: Karen M. Strawn, 52, Fortesque; Driver 2: Jared C. Freemyer, 49, Fairfax