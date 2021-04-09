MARRIAGE LICENSES
March 1, 2021
Courtney Leigh Morgan, 32, Maryville to Brittany Mashay Roberts, 27, Maryville
March 5, 2021
Jason Michael Pyles, 29, Maryville to Lateisha Marie Baldwin, 21, Maryville
March 12, 2021
Jeremy Wilson Staples, 31, Maryville to Mckenna Erin Chamberlain, 23, Maryville
Henry Charles Dudek, 25, Maryville to Mia I. Quintero, 25, Maryville
March 16, 2021
Stephen Douglas Hoskins, 33, Maryville to Abigayle Mackenzie Messick, 25, Maryville
March 30, 2021
Andrew Joseph Castillo, 23, Maryville to Katie Ann Flynn, 23, Maryville
Skylar Ren Lane, 24, Maryville to Tess Renae Andrews, 22 Grant City