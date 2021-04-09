MARRIAGE LICENSES

March 1, 2021

Courtney Leigh Morgan, 32, Maryville to Brittany Mashay Roberts, 27, Maryville

March 5, 2021

Jason Michael Pyles, 29, Maryville to Lateisha Marie Baldwin, 21, Maryville

March 12, 2021

Jeremy Wilson Staples, 31, Maryville to Mckenna Erin Chamberlain, 23, Maryville

Henry Charles Dudek, 25, Maryville to Mia I. Quintero, 25, Maryville

March 16, 2021

Stephen Douglas Hoskins, 33, Maryville to Abigayle Mackenzie Messick, 25, Maryville

March 30, 2021

Andrew Joseph Castillo, 23, Maryville to Katie Ann Flynn, 23, Maryville

Skylar Ren Lane, 24, Maryville to Tess Renae Andrews, 22 Grant City

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