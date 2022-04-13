MARRIAGE LICENSES
March 3, 2022
Alexander Hugh Brown, 29, Maryville to Jordyn Elisabeth Long, 28, Maryville
March 4, 2022
Austin Michael Nelson, 21, Maryville to Chealsie Hailey Crum, 20, Maryville
Gary Lynn Gann, 48, Conception Junction to Holly Eve Carlson, 43, Conception Junction
March 9, 2022
Tyler J. Scott Whittington, 26, Burlington Junction to Felecia Dawn McClarnon, 30, Burlington Junction
March 10, 2022
Eric Duran Hernandez, 32, Skidmore to Elizabeth Dawn Mills, 27, Skidmore
March 11, 2022
Derek Shane Knisely, 33, Atlantic, Iowa to Lindsey Nicole Mitchell, 28, Atlantic, Iowa
Thomas Irvin Lane Gilliland, 24, Maryville to Jenna Marie Partridge, 25, Maryville
Jordan Lee Snyder, 22, Hopkins to Amanda Kay Lyinne Downs, 29, Hopkins
Austin Frederick Haupt, 24, Maryville to Johnny Louis Gourd, 23, Atlantic, Iowa
March 14, 2022
Jose Francisco Alba Salcedo, 28, Maryville to Bianka Gisselle Chinchilla, 22, Milan
Ian Charles Long, 20, St. Joseph to Sara Elizabeth Miller, 19, Fillmore
March 16, 2022
Kyle Andrew Easter, 33, Maryville to Brooke Alena Byland, 28, Maryville
March 24, 2022
Joshua Allen Gibson, 34, Maryville to Lisa Elizabeth Blanton, 34, Maryville
March 25, 2022
Eliseo Kirwin Lee Walton, 21, Skidmore to Tabathy Sue Olene Lewis, 24, Skidmore
March 28, 2022
Howard Lee Walker, 32, Skidmore to Ginger Gail Everts, 38, Skidmore