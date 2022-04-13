MARRIAGE LICENSES

March 3, 2022

Alexander Hugh Brown, 29, Maryville to Jordyn Elisabeth Long, 28, Maryville

March 4, 2022

Austin Michael Nelson, 21, Maryville to Chealsie Hailey Crum, 20, Maryville

Gary Lynn Gann, 48, Conception Junction to Holly Eve Carlson, 43, Conception Junction

March 9, 2022

Tyler J. Scott Whittington, 26, Burlington Junction to Felecia Dawn McClarnon, 30, Burlington Junction

March 10, 2022

Eric Duran Hernandez, 32, Skidmore to Elizabeth Dawn Mills, 27, Skidmore

March 11, 2022

Derek Shane Knisely, 33, Atlantic, Iowa to Lindsey Nicole Mitchell, 28, Atlantic, Iowa

Thomas Irvin Lane Gilliland, 24, Maryville to Jenna Marie Partridge, 25, Maryville

Jordan Lee Snyder, 22, Hopkins to Amanda Kay Lyinne Downs, 29, Hopkins

Austin Frederick Haupt, 24, Maryville to Johnny Louis Gourd, 23, Atlantic, Iowa

March 14, 2022

Jose Francisco Alba Salcedo, 28, Maryville to Bianka Gisselle Chinchilla, 22, Milan

Ian Charles Long, 20, St. Joseph to Sara Elizabeth Miller, 19, Fillmore

March 16, 2022

Kyle Andrew Easter, 33, Maryville to Brooke Alena Byland, 28, Maryville

March 24, 2022

Joshua Allen Gibson, 34, Maryville to Lisa Elizabeth Blanton, 34, Maryville

March 25, 2022

Eliseo Kirwin Lee Walton, 21, Skidmore to Tabathy Sue Olene Lewis, 24, Skidmore

March 28, 2022

Howard Lee Walker, 32, Skidmore to Ginger Gail Everts, 38, Skidmore

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