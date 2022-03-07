MARRIAGE LICENSES

February 1, 2022

Rickey Dale Gorman, 46, Maryville to Jennifer Lynn Greever, 46, Maryville

February 2, 2022

Ronald D. Wood, 56, Maryville to Claudia Andrea Silva, 57, Maryville

February 3, 2022

Dakota Alan Weese, 26, Burlington Jct. to Breann Nicole Hunt, 26, Burlington Jct.

February 7, 2022

Gary Laine Greeley, 68, Maryville to Linda Marie Christensen, 63, Maryville

February 8, 2022

Daryl Joseph Stoll, 55, Maryville to Marilyn Sue Henggeler, 56, Maryville

February 9, 2022

Christopher Dale Wolf, 41, Hopkins to Angelica Marie Castillo, 37, Hopkins

February 16, 2022

Michael Leon Cothran, 39, Maryville to Taffy J. Wilmes, 41, Maryville

February 17, 2022

Austin William-Lee Spoor, 23, Lincoln, Nebraska to Jocelyn Nicole Clayton, 23, Lincoln, Nebraska

February 22, 2022

Michael Allen Hunt, 49, Maryville to Amber Lynn Hurst, 35, Maryville

February 28, 2022

Trey Moriel Gaudet, 22, Burlington Jct. to Auburn Leigh Shimak, 22, Burlington Jct.

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