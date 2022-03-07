MARRIAGE LICENSES
February 1, 2022
Rickey Dale Gorman, 46, Maryville to Jennifer Lynn Greever, 46, Maryville
February 2, 2022
Ronald D. Wood, 56, Maryville to Claudia Andrea Silva, 57, Maryville
February 3, 2022
Dakota Alan Weese, 26, Burlington Jct. to Breann Nicole Hunt, 26, Burlington Jct.
February 7, 2022
Gary Laine Greeley, 68, Maryville to Linda Marie Christensen, 63, Maryville
February 8, 2022
Daryl Joseph Stoll, 55, Maryville to Marilyn Sue Henggeler, 56, Maryville
February 9, 2022
Christopher Dale Wolf, 41, Hopkins to Angelica Marie Castillo, 37, Hopkins
February 16, 2022
Michael Leon Cothran, 39, Maryville to Taffy J. Wilmes, 41, Maryville
February 17, 2022
Austin William-Lee Spoor, 23, Lincoln, Nebraska to Jocelyn Nicole Clayton, 23, Lincoln, Nebraska
February 22, 2022
Michael Allen Hunt, 49, Maryville to Amber Lynn Hurst, 35, Maryville
February 28, 2022
Trey Moriel Gaudet, 22, Burlington Jct. to Auburn Leigh Shimak, 22, Burlington Jct.