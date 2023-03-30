MARYVILLE POLICE
March 17
1:58 p.m. – 1300 block S. Main – Alyssa K. Wright, 18, Kansas City – No valid driver’s license; Failure to register motor vehicle
2:30 p.m. – 600 block Wilson Industrial Rd. – Disorderly conduct – Ongoing investigation
3:00 p.m. – 100 block N. Main –Recovered property – Keys
3:37 p.m. – 1600 block S. Main – Property damage – Ongoing investigation
9:47 p.m. – 200 block S. Main – Kaia R. Calloway, 20, Savannah – Driving while intoxicated; Failure to maintain right half of roadway
10:51 p.m. – 400 block N. Market – Gage E. Stephens, 22, Maryville – Disorderly conduct
March 18
1:03 a.m. – 100 block E. 5th – Tanner A. Marquardt, 24, Winterset, Iowa – Driving while intoxicated; Improper lane usage
1:09 a.m. – 500 block S. Market – Camden T. Lutz, 19, St. Joseph – Minor in possession; Equipment violation
11:23 a.m. – 500 block N. Mulberry – Lost/stolen license plate – Ongoing investigation
2:14 p.m. – 100 block E. 3rd – Recovered property – Driver’s license
6:00 p.m. – 1600 block S. Main – Amber D. Cooper, 28, Maryville – Larceny; Dezaray M. Henson32, Maryville – Larceny
6:00 p.m. – 1600 block S. Main – Dezaray M. Henson32, Maryville – Larceny
March 19
10:37 p.m. – 1600 block S. Main – Amber D. Cooper, 28, Maryville – Larceny; Dezaray M. Henson32, Maryville – Larceny
10:40 p.m. – Dezaray M. Henson32, Maryville – Larceny
March 22
7:11 p.m. – 100 block N. Vine – Recovered property – Keys
10:52 p.m. – 900 block S. Main – Yutia Guo, 30, Beijing, China – No valid driver’s license; Failure to register a motor vehicle; Equipment violation
Accidents
March 9
2:04 p.m. – 400 block N. Main – Driver 1 – Naveen K. Maddipati, 23, Maryville; Vehicle owner 2: Vishal Govathoti, Maryville
March 17
4:53 p.m. – N. Buchanan & W. 2nd – Driver 1: Jacob L. Yoder, 16, Skidmore – Careless and imprudent driving; Driver 2: Bryan C. Pickering, 32, Harrisonburg, Virginia