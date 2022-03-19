MARYVILLE POLICE
March 5
2:18 p.m. – 1100 block N. College Ave. – Domestic disturbance – Ongoing investigation
March 6
12:17 p.m. – 300 block E. 7th – Lacey A. Wiederholt, 29, Maryville – Failure to register motor vehicle
March 8
12:23 p.m. – 1300 block S. Main – Trespassing – Ongoing investigation
5:32 p.m. – 400 block N. Market – Carey J. Volner, 23, Clarinda, Iowa – Wanted on warrant, Failure to appear
March 9
11:43 a.m. – 200 block W. Davison Sq. – Stealing by deceit – Ongoing investigation
March 10
8:53 a.m. – 800 block W. South Ave. – Stealing – Ongoing investigation
March 15
5:46 p.m. – 500 block Prather Ave. – Fraud – Ongoing investigation
Accidents
March 6
1:56 p.m. – 1600 block N. Main – Driver 1: Roxann F. Powell, 41, Maryville – Failure to yield; Driver 2: Michael I. Burke, 21, Maryville
March 8
12:48 p.m. – W. 7th & N. Main – Driver 1: Alisha K. Degase, 38, Maryville – Failure to yield; Driver 2: Theresa L. McIntyre, 58, Burlington Jct.
March 10
7:50 a.m. – 800 block N. Country Club Rd. – Driver 1: Zachary S. Holler, 33, Maryville
March 13
6:36 p.m. – 300 block E. 3rd – Driver 1: Unknown; Vehicle owner 2: Cueva Divaly, Maryville
6:42 p.m. – E. Jenkins & S. Charles – Driver 1: James C. Pearson, 63, Maryville; Driver 2: Justyn R. Heath, 17, Barnard – Failure to yield
March 14
1:12 p.m. – 900 block S. Main – Driver 1: Aasjutosh P. Chapagain, 25, Maryville – Careless and imprudent driving; Driver 2: Makayla M. Myers, 21, Independence