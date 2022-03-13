MARYVILLE POLICE
February 10
4:47 p.m. – 1200 block E. 19th – Tyson J. Strohbeen, 20, Sioux City, Iowa – Possession of marijuana
February 19
12:41 p.m. – 400 block N. Main – Zachery R. Sapp, 20, Craig – Possession of a fake ID
February 27
3:44 p.m. – 1600 block S. Main – Natalee M. Lorch, 21, Maryville – Larceny
March 1
2:33 p.m. – 400 block N. Market – Clay J. Lee, 21, Leavenworth, Kansas – Wanted on warrant, Failure to appear
March 4
6:43 p.m. – 500 block W. Davison Sq. – Disorderly conduct – Ongoing investigation
10:52 p.m. – 400 block N. Main – Joshua D. Sagehorn, 20, Seward, Nebraska – Minor in possession
March 5
1:58 a.m. – 300 block W. South Ave. – Tanner B. Derks, 20, Stanberry – Driving while intoxicated; Driving while suspended; Improper turn
Accidents
February 26
12:20 p.m. – 400 block S. Main – Driver 1: Riley J. Hunziker, 19, New Market, Iowa – Careless and imprudent; Driver 2: Katherine M. Kauth, 51, Stewartsville
February 28
3:48 p.m. – 100 block S. Main – Driver 1: Emily P. Fricke, 20, Belton – Careless and imprudent; Driver 2: Hailey T. Roach, 18, St. Joseph; Driver 3: Randy L. Wooten, 58, Maryville
March 1
2:10 p.m. – 1100 block S. Main – Driver 1: Elizabeth P. Underwood, 19, Van Buren – Careless and imprudent; Driver 2: Lilly A. Cook, 19, Shelbyville
5:15 p.m. – E. 3rd & N. Dewey – Driver 1: Nicole D. Spire, 34, Maryville; John L. Palmer, 77, Maryville
March 4
1:42 p.m. – W. 1st & S. Country Club – Driver 1: Edgar C. Buckels, 40, Hazelwood – Failure to yield; Driver 2: William F. New, 71, Maryville
March 6
8:37 p.m. – 700 block W. South Ave. – Driver 1: Jacob W. Butler, 22, Maryville – Driving while intoxicated