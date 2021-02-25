MARYVILLE PUBLIC SAFETY
Incidents
February 12
11:24 a.m. – 1500 block N. Main – Recovered property – Bicycle
February 18
8:54 a.m. – 900 block W. 3rd – Lost, stolen property – Ongoing investigation
February 19
1:33 a.m. – 400 block N. Main – Gracie M. Kotalik, 20, Maryville – Minor in possession; Failure to obey a traffic signal
11:20 a.m. – 400 block N. Market – Joshua W. Paulus, 22, Maryville – Wanted on warrant, Failure to appear
10:48 p.m. – 100 block E. Jenkins – Elinson S. Mejia Castaneda, 20, Maryville – No valid driver’s license; Possession of a fake ID; Equipment violation
February 20
3:53 p.m. – 400 block N. Market – Kacie E. Lapsley, 20, Maryville – Wanted on warrant, Failure to appear
February 22
4:51 p.m. – 1200 block W. 16th – Harassment – Ongoing investigation
Accidents
February 12
12:58 p.m. – W. 9th & N. Main – Driver 1: Brice C. Law, 18, Maryville – No valid driver’s license, Careless and imprudent; Driver 2: Savannah A. Riley, 20, Gallatin
February 13
11:57 a.m. – US Hwy 71 Bypass & US Hwy 71 Business – Driver 1: Andrea L. Schildknecht, 45, Rosendale; Driver 2: Ashley D. Shamberger, 35, Maryville
February 14
2:33 p.m. – S. Buchanan & W. Lincoln – Driver 1: Chase R. Gillip, 24, Stanberry; Driver 2: Lori D. Ragan, 47, Maryville
February 17
6:10 p.m. – W. 4th & N. Mulberry – Driver 1: Khloe A. Niesen, 21, Council Bluffs, Iowa – Failure to yield right of way; Driver 2: Julia M. Anderson, 22, Maryville
February 19
4:50 a.m. – 700 block E. 1st – Vehicle owner 1: Jeffrey D. Gross, Maryville
4:55 p.m. – N. Mulberry & W. 5th – Driver 1: Brandie N. Cain, 28, Maryville; Driver 2: Abigayle R. Davis, 20, Stanberry
9:57 p.m. – 100 block S. Buchanan – Driver 1: Unknown; Vehicle owner 2: Laura E. Ebrecht, Maryville
February 20
10:05 a.m. – E. Edwards & N. Market – Driver 1: Corby E. Roush, 21, Maryville; Driver 2: Kyle J. Wallinga, 51, Maryville
7:58 p.m. – 200 block Volunteer Ave. – Driver 1: Halle J. Wilson, 16, Maryville; Vehicle owners 2: Delmond Williams, Maryville