MARRIAGE LICENSES

October 2, 2020

Brian Richard Lance, 24, Maryville to Emma Leigh Christensen, 24, Maryville

Clint Leslie McIntyre, 30, Maryville to Stephanie Jane Culp, 33, Maryville

October 5, 2020

Garold Lavelle Brown Jr., 51, Burlington Junction to Lindsey Deann Rohlmeier, 37, Burlington Junction

October 13, 2020

Jarad Paul Robbins, 30, St. Joseph to Jessica Renee Mollett, 28, St. Joseph

Charles David Dunlap, 49, Maryville to Miranda Lee Haidstak, 41, Maryville

Dallas Alexander Campbell, 24, Maryville to Tamra Lynette Cruz, 25, Maryville

October 14, 2020

Nathan Michael Dempsey, 40, Maryville to Amanda Erin Lager, 36, Maryville

Nicholas Paul Palmer, 25, Burlington Junction to Haley Dawn Damgar, 27, Burlington Junction

October 15, 2020

Jacob Isaac Everts, 26, Kansas City, Kansa to Makayla Brooke Hilsabeck, 25, Kansas City, Kansas

Derek Lane Rohlfsen, 26, Tarkio to Alyssa Mae Lewis, 24, Tarkio

October 16, 2020

Drew Michael Leapley, 29, Elkhorn, Nebraska to Stacey Rae Garnett, 29, Elkhorn, Nebraska

Glenn Reagan Pennington Jr., 48, Maryville to Faye Marie Epple, 45, Maryville

Wade Garrett Rush, 22, Parnell to Allie Marie Runde, 22, Parnell

October 26, 2020

Ezra E. Miller, 21, Stanberry to Clara J. Miller, 20, Ravenwood

Brenton Lane Beason, 24, Skidmore to Alexa Olivia Francis, 23, Skidmore

0
0
0
0
0

Tags