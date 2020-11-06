MARRIAGE LICENSES
October 2, 2020
Brian Richard Lance, 24, Maryville to Emma Leigh Christensen, 24, Maryville
Clint Leslie McIntyre, 30, Maryville to Stephanie Jane Culp, 33, Maryville
October 5, 2020
Garold Lavelle Brown Jr., 51, Burlington Junction to Lindsey Deann Rohlmeier, 37, Burlington Junction
October 13, 2020
Jarad Paul Robbins, 30, St. Joseph to Jessica Renee Mollett, 28, St. Joseph
Charles David Dunlap, 49, Maryville to Miranda Lee Haidstak, 41, Maryville
Dallas Alexander Campbell, 24, Maryville to Tamra Lynette Cruz, 25, Maryville
October 14, 2020
Nathan Michael Dempsey, 40, Maryville to Amanda Erin Lager, 36, Maryville
Nicholas Paul Palmer, 25, Burlington Junction to Haley Dawn Damgar, 27, Burlington Junction
October 15, 2020
Jacob Isaac Everts, 26, Kansas City, Kansa to Makayla Brooke Hilsabeck, 25, Kansas City, Kansas
Derek Lane Rohlfsen, 26, Tarkio to Alyssa Mae Lewis, 24, Tarkio
October 16, 2020
Drew Michael Leapley, 29, Elkhorn, Nebraska to Stacey Rae Garnett, 29, Elkhorn, Nebraska
Glenn Reagan Pennington Jr., 48, Maryville to Faye Marie Epple, 45, Maryville
Wade Garrett Rush, 22, Parnell to Allie Marie Runde, 22, Parnell
October 26, 2020
Ezra E. Miller, 21, Stanberry to Clara J. Miller, 20, Ravenwood
Brenton Lane Beason, 24, Skidmore to Alexa Olivia Francis, 23, Skidmore