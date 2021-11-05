MARRIAGE LICENSES
October 1, 2021
Mason Evan McCrary, 29, Skidmore to Kyleigh Mae Kalcevic, 23, Skidmore
Derek Evan Pfister, 39, Maryville to Christina Marie Roth, 25, Maryville
Jimmy Mathew Rivas, 22, Maryville to Sydni Alena Bates, 20, Maryville
October 4, 2021
Garrett Blaine Leighton, 21, Griswold, Iowa to Sheanna McKay Brown, 18, Red Oak, Iowa
October 5, 2021
Bryce David McClurg, 50, St. Joseph to Cheryl Lynn Johnson, 56, St. Joseph
October 13, 2021
Connor Andrew Nicholas, 31, Burlington Jct. to Heather Lynn Shumake, 30, Burlington Jct.
October 18, 2021
Chance Michael Barber, 20, Pickering to Shai Lynn Dailey, 19, Pickering
Joseph Daniel Hutson, 25, Pickering to Marie Ann Coffelt, 28, Pickering
October 19, 2021
Zachary Adam Hilsabeck, 28, Bolckow to Emily Ann Mattson, 24, Conception Jct.
October 21, 2021
Kyle Matthew Alexander, 41, Maryville to Christina Marie Maxwell, 32, Maryville
October 21, 2021
Michael Philip Murphy, 33, Maryville to Kassondra Renae Jones, 29, Maryville
Tommy Lee Dye, 20, Graham to Ashleigh Faith Rusten, 21, Maryville