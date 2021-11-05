MARRIAGE LICENSES

October 1, 2021

Mason Evan McCrary, 29, Skidmore to Kyleigh Mae Kalcevic, 23, Skidmore

Derek Evan Pfister, 39, Maryville to Christina Marie Roth, 25, Maryville

Jimmy Mathew Rivas, 22, Maryville to Sydni Alena Bates, 20, Maryville

October 4, 2021

Garrett Blaine Leighton, 21, Griswold, Iowa to Sheanna McKay Brown, 18, Red Oak, Iowa

October 5, 2021

Bryce David McClurg, 50, St. Joseph to Cheryl Lynn Johnson, 56, St. Joseph

October 13, 2021

Connor Andrew Nicholas, 31, Burlington Jct. to Heather Lynn Shumake, 30, Burlington Jct.

October 18, 2021

Chance Michael Barber, 20, Pickering to Shai Lynn Dailey, 19, Pickering

Joseph Daniel Hutson, 25, Pickering to Marie Ann Coffelt, 28, Pickering

October 19, 2021

Zachary Adam Hilsabeck, 28, Bolckow to Emily Ann Mattson, 24, Conception Jct.

October 21, 2021

Kyle Matthew Alexander, 41, Maryville to Christina Marie Maxwell, 32, Maryville

October 21, 2021

Michael Philip Murphy, 33, Maryville to Kassondra Renae Jones, 29, Maryville

Tommy Lee Dye, 20, Graham to Ashleigh Faith Rusten, 21, Maryville

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