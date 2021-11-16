MARYVILLE POLICE
October 23
11:32 p.m. – 700 block S. Buchanan – Gage D. Marriott, 18, Maryville – Driving while intoxicated; Minor in possession; Careless and imprudent driving
October 28
9:17 a.m. – 20000 block E. 1st – Burglary – Ongoing investigation
October 29
7:22 p.m. – 400 block N. Market – Jason M. Milbourn, 40, Ravenwood – Wanted on warrant, failure to appear
October 30
1:59 a.m. – 500 block University Dr. – Dahavon T. Powell, 19, Belton – Driving while intoxicated; Failure to maintain financial responsibility; Failure to properly affix license plates
3:48 a.m. – US Hwy 71 & US Business Hwy 71 – Lal H. Zual, 20, St. Joseph – Driving while intoxicated; Failure to maintain right half of roadway; Failure to maintain financial responsibility
8:54 p.m. – 400 block N. Walnut – Wilbur C. Walkup, 18, Princeton – Minor in possession; Littering
9:35 p.m. – 200 block W. 2nd – Anna C. Gladstone, 19, Worth – Minor in possession, Littering
October 31
4:15 a.m. – 300 block W. 8th – Thomas O. Neinstedt, 18, Savannah – Assault, Minor in possession; Krista K. Jones, 19, Savannah – Minor in possession
November 1
5:41 a.m. – 500 block S. Fillmore – Larceny from a motor vehicle – Ongoing investigation
11:31 a.m. – 300 block E. 2nd – Larceny – Ongoing investigation
2:49 p.m. – 400 block N. Market – Ronald P. Caselman, 36, Maryville – Wanted on warrant, Failure to appear
5:30 p.m. – 1100 block N. Walnut – Larceny from a motor vehicle – Ongoing investigation
November 2
10:37 a.m. – 100 block Fall Dr. – Larceny from a motor vehicle – Ongoing investigation
5:38 p.m. – 600 block W. Torrance – Recovered property – Drugs
November 5
11:10 p.m. – 100 block S. Buchanan – Assault – Ongoing investigation
November 7
1:19 a.m. – 400 block N. Buchanan – Lost, stolen property – Ongoing investigation
Accidents
October 29
5:40 p.m. – N. Walnut & W. 5th – Driver 1: Adonis A. Guerra, 19, Gladstone – Careless and imprudent driving; Driver 2: Chelsea M. Greer, 18, Stanberry
November 1
12:58 p.m. – S. Main & W. Cooper – Driver 1: Alexis R. Kump, 21, Kearney – Careless and imprudent driving; Driver 2: Jerzey K. Braden, 21, Kansas City
November 3
8:20 a.m. – 600 block N. Fillmore – Driver 1: Madison N. Crosley, 22, Maryville; Vehicle owner 2: Gregory L. Brumley, Maryville
November 4
9:30 a.m. – 1200 block W. 16th – Driver 1: Yaswanth R. Seelam, 23, Maryville
November 5
3:00 p.m. – 100 block E. South Ave. – Driver 1: Ryan M. Garnett, 18, Maryville – Careless and imprudent driving; Driver 2: Madelyn S. Vore, 17, Maryville
8:24 p.m. – 1800 block N. Grand – Driver 1: Unknown; Vehicle owner 2: Zachary L. Schmidt, Maryville
9:02 p.m. – 1500 block S. Munn – Vehicle owner 1: Cameron W. Phillips, Maryville; Vehicle owner 2: Marlin J. Kinman, Ravenwood
November 6
10:36 a.m. – W. 1st & N. Mulberry – Driver 1: Auston M. Henggeler, 21, Maryville – Failure to yield; Driver 2: Mara E. Veasy, 26, Maryville