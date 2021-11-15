LAND TRANSFERS
November 1, 2021
Ben and Tiffany Scott to Josh and Brittany Mitchell – Lot 2 Blk 16 Southern Extension to City of Maryville Except…
Dickie L. and Jewell R. Jones Living Trust to Venissa Jones – Lot 6 A-Plus Acres Subdivision
Juliann Farrens and Eric A. Netolicky to Jaleesa Kindred – Part Blk 34 F Hastings Addition
November 2, 2021
Jeremy J. and Miranda J. Wilson to Juliann Farrens – Lot 26 Golden Acres Subdivision Plat 1, an Addition to Maryville
Teri L. Redford to William Roy Wallace – N1/2 SE1/4 Blk 27 Original Town of Maryville
Kenneth L. and Nida L. Clayton to Michael Lewis and Brooke Suzanne Clayton – SW1/4 Sec 21-62-33..See Record
November 3, 2021
Harold R. Gray to Cynthia Mae Powles – Lots 1, 2, 7 Blk 54 Original Town of Hopkins
Harold R. Gray to Cynthia Mae Powles – All N/S Alley of Lots 1, 2, 7 Blk 54 Original Town of Hopkins
Jerry L. and Esther A. Coffelt Trust to Tina A. Coffelt – Beg W1/4 Cor Sec 8-64-34..See Record
Jennifer A. Baumli to Robert C. Baumli – Com 210 Ft. W of E1/4 Cor Sec 30 Th W 200 Ft N 60 Ft. SE 210 Ft. to POB, Maryville
Jamie and Codi Wymore to Kole and Brenda Ann Thompson – Lot 6 Exc W15 Ft. Blk 41 E Stephenson’s Addition to Maryville
November 4, 2021
Jordan D. and Natasha Young to Miranda Jo Wilson – Lot 8 Village O East Subdivision, an Addition to Maryville
Kenneth L. and Nancy J. Johnson to Jon and Janet Yaple – Lots 4, 5, 6 Blk 10 Smith’ Addition to Clearmont