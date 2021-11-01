MUNICIPAL COURT
October 19
Clayton D. Peters, Savannah, Minor in possession, suspended imposition of sentence, two years unsupervised probation; Littering, $400
Logan J. Masters, Mary-ville, Speeding, 11-15 mph over, $70.50
Grant M. Findley, Olathe, Kansas, Failure to appear, $50; Littering, $500; Minor visibly intoxicated/BAC .02 or more, Suspended imposition of sentence, two years unsupervised probation
Olivia C. Newell, Liberty, Speeding, 11-15 mph over; Failure to appear, Failure to appear, warrant issued
Brian K. Williams, Mary-ville, Speeding, 20-25 mph over; Operate vehicle on highway without valid or no license; Failure to appear, Failure to appear, warrant issued
Charissa G. Mogler, Bedford, Iowa, Operate motor vehicle in careless and imprudent manner, involving an accident, $125; Failure to appear, $50.00
Spyridon Kaperonis, Maryville, Expired plates; Failed to register vehicle; Failure to appear x2, Failure to appear, warrant issued
Samuel L. Taylor, Mary-ville, Operate a motor vehicle in a careless and imprudent manner, involving an accident, $125
Kaden B. Gresham, St. Joseph, Fail to display, fasten front/back license plate on motor vehicle/trailer, $40
Felicitas M. D. Roldan, Maryville, Speeding, 6-10 mph over, $50; Operate motor vehicle without maintaining financial responsibility, $200
Bryan L. Hyatt, Burlington Jct., Failed to register motor vehicle, $50.50
Richard R. Roveta, Mary-ville, Failed to register vehicle, $50.50
Mo’Nae E. Moody, Fairbury, Nebraska, Defective equipment, $50; Minor in possession, $200; Open container, $100
Warner T. Viau, Maryvile, Seat belt violation, $10
Dylan A. Begemann, Kansas City, $200
Lillian M. Gaddy, Florissant, Defective equipment, $191.50
Kendall E. Crowley, Maryville, Littering, $200
Rian N. Caswell, Mary-ville, Littering, $200; Minor visibly intoxicated/BAC .02 or more, Suspended imposition of sentence, two years unsupervised probation
Jamie S. Marzett II, Kansas City, Littering, $500; Driving while intoxicated, Suspended imposition of sentence, two years unsupervised probation
Elijah J. Martinez, Brookfield, Failed to yield, $60.50
Eric B. Jones, Clearmont, Speeding, 6-10 mph over, $60.50
Jimmy R. Collier, Savannah, Minor in possession, $200
Nikhil S. M. Annem, Maryville, Defective equipment, $200; Operate vehicle on highway without valid or no license, $200
Amirsha Kabulov, Maryv-ille, Operate vehicle on highway without valid or no license, $100
Thomas J. Grace, Mary-ville, Animal nuisance, Failure to appear, warrant issued