MARRIAGE LICENSES
December 2, 2020
Courtney Lawrence Jensen, 39, Maryville to Alicia Eileen Rutledge, 36, St. Joseph
Jared Kenneth Staton, 31, Clearfield, Iowa to Kelsey Corinne Meyer, 27, Maryville
December 4, 2020
Gurinder Singh Brar, 24, Maryville to Ashika Karki, 20, Stillwater, Oklahoma
December 9, 2020
Ryan David Grady, 29, Maryville to Kelly May Walker, 39, Maryville
December 14, 2020
Gary Ray Caselman II, 33, Maryville to Jessica Renee Miller, 40, Maryville
December 21, 2020
Nathaniel Wayne Sommers, 29, Lyndon, Kansas to Dorothea Rose Byler, 27, Skidmore
December 22, 2020
Lance Timothy Streeby, 21, Maryville to Kylah Rene Todd, 20, Maryville
December 28, 2020
Jerry Kenneth Kuhler, 25, Moberly to Kaytlynne Rose Norris, 21, Maryville