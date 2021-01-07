MARRIAGE LICENSES

December 2, 2020

Courtney Lawrence Jensen, 39, Maryville to Alicia Eileen Rutledge, 36, St. Joseph

Jared Kenneth Staton, 31, Clearfield, Iowa to Kelsey Corinne Meyer, 27, Maryville

December 4, 2020

Gurinder Singh Brar, 24, Maryville to Ashika Karki, 20, Stillwater, Oklahoma

December 9, 2020

Ryan David Grady, 29, Maryville to Kelly May Walker, 39, Maryville

December 14, 2020

Gary Ray Caselman II, 33, Maryville to Jessica Renee Miller, 40, Maryville

December 21, 2020

Nathaniel Wayne Sommers, 29, Lyndon, Kansas to Dorothea Rose Byler, 27, Skidmore

December 22, 2020

Lance Timothy Streeby, 21, Maryville to Kylah Rene Todd, 20, Maryville

December 28, 2020

Jerry Kenneth Kuhler, 25, Moberly to Kaytlynne Rose Norris, 21, Maryville

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