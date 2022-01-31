MARYVILLE POLICE
January 14
2:02 a.m. – 300 block W. 2nd – Alexis M. Collins, 20, Troy – Driving while intoxicated, Minor in possession, Failure to use turn signal
3:29 a.m. – 400 block N. Mulberry – Kyle A. Hammersmith, 20, Horton, Kansas – Driving while intoxicated, Possession of fake ID, Failure to use turn signal
January 20
1:50 a.m. – 2900 block S. Main – Donald A. Wright, 25, Whittmore, Iowa – Driving while intoxicated
January 22
12:26 a.m. – 1000 block E. 2nd – Trespass – Ongoing investigation
January 23
5:48 a.m. – 2600 block Aurora Ave. – Discharging of firearms – Ongoing investigation
January 24
1:14 p.m. – 100 block N. Prairie – Recovered property – Lanyard with keys
8:38 a.m. – 400 block W. Jenkins – Property damage – Ongoing investigation
Accidents
January 10
5:36 p.m. – 1200 block S. Main – Driver 1: Michelle D. Latour, 31, Maryville – Leaving scene of accident; Vehicle owner 2: Cody Hoepker, Hopkins
January 16
3:23 p.m. – 1500 block N. Main – Driver 1: Tayla J. Olinger, 18, Overland Park, Kansas – Failure to yield; Driver 2: Athen B. Jones, 42, Maryville
January 17
7:59 a.m. – E. 3rd & N. Vine – Driver 1: Ashley C. Chubick, 36, Maryville – Careless and imprudent driving; Carolyn J. Wilson, 55, Parnell
11:50 a.m. – 500 block Highland Ave. – Driver 1: Rosemary L. Runde, 57, Ravenwood; Vehicle owner 2: Jennifer A. Pitts, Maryville
January 18
12:00 p.m. – 2000 block S. Main – Driver 1: Pranay B. Bakaram, 22, Maryville; Vehicle owner 2: Sharla Abbott, Maryville
January 21
1:50 p.m. – N. Mulberry & W. 3rd – Driver 1: Dhana S. Kuchi, 24, Maryville – No valid driver’s license; Failure to obey a posted stop sign; Driver 2: Dakota E. Robertson, 20, Maryville
January 23
12:15 p.m. – 1600 block S. Main – Driver 1: Alieah L. Kendrick, 18, Maryville; Vehicle owner 2: Patrick Grace, Kansas City
January 24
12:05 p.m. – N. Dewey & E. 16th – Driver 1: Madelynn M. Taute, 20, Sheridan; Driver 2: Willa M. Auffert, 86, Maryville
January 25
10:58 a.m. – W. 4th & N. Buchanan – Driver 1: Bailey H. Peterson, 25, Tawonda, Kansas – Failure to yield; Driver 2: Caleb Kreizinger, 19, Maryville